Более 50 человек отравились после отдыха в Ставропольском крае

На Ставрополье 53 человека попали в инфекционные больницы после отдыха в одном из гостиничных комплексов Новоселицкого округа, сообщили в Минздраве региона.

После отдыха в Ставропольском крае 53 человека были госпитализированы с признаками острой кишечной инфекции, проинформировала пресс-служба медицинского ведомства региона.

Сообщается, что всего за помощью в медицинские учреждения обратились 79 человек, в том числе 25 детей. Также среди пострадавших оказались 11 туристов из других субъектов РФ.

Всех обратившихся за помощью распределили с 13 по 17 июля в 10 инфекционных больниц региона, остальные проходят лечение амбулаторно.

Состояние всех заболевших оценивается как средней степени тяжести с выраженной положительной динамикой, утверждают в Минздраве.

Как пояснили в министерстве здравоохранения края, все заболевшие ранее пребывали в гостиничном комплексе Новоселицкого округа.

Уточняется, что в настоящее время возбуждено уголовное дело.

Согласно данным регионального следственного комитета, причиной отравления стал сальмонеллез, возбудитель которого был выявлен в продуктах питания, прошедших кулинарную обработку на пищеблоке отеля.

Деятельность гостиничного комплекса временно приостановлена, сообщили также в СК.