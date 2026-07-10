Лавров: в реализации проекта Север–Юг наметился ощутимый прогресс

В скором времени в процессе строительства международного транспортного коридора Север-Юг произойдет качественный скачок, заявил по итогам переговоров с Джехуном Байрамовым глава МИД РФ Сергей Лавров.

Страны-участницы реализации проекта международного транспортного коридора (МТК) Север–Юг проявили серьезный интерес в его строительстве, и вскоре в этом процессе будет виден серьезный прогресс, заявил по итогам переговоров с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Положение дел в нашем трехстороннем проекте Север-Юг вызывает оптимизм, потому что недавно нам иранские коллеги сообщили, что они завершили землеотвод на участке Решт - Астара, отсутствие которого не позволяло начать соответствующие работы"

- Сергей Лавров

В июле руководители трех железных дорог - России, Азербайджана и Ирана – провели совместную встречу, обсудив на ней практические вопросы - как начинать практическую работу, подчеркнул глава МИД РФ, передает ТАСС.

Ранее мы писали о том, что глава Иранских железных дорог Джаббар-Али Закери заявил о скором старте строительства железной дороги Решт – Астара, отметив, что начало работ сдерживают лишь два фактора - выделение Россией кредита в размере $5 млрд и полного выкупа земель Ираном. Маршрут, протяженность которого составит 162 км, призван соединить южные порты Исламской Республики с железнодорожной сетью Южного Кавказа и России.