Вестник Кавказа

Сергей Меликов может снова стать сенатором

Сергей Меликов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Меликов, до мая занимавший пост главы Дагестана, может вернуться в Совет Федерации в качестве сенатора от Брянской области.

Экс-глава Дагестана Сергей Меликов может стать членом Совета Федерации от Брянской области, рассказали два источника газете "Ведомости".

Сейчас Меликов может стать сенатором от Брянской области, при этом до назначения главой Республики Дагестан он был сенатором от Ставропольского края – в 2019-2020 годах.

О том, что глава РД Сергей Меликов переходит на другую работу сообщил 30 апреля этого года президент РФ Владимир Путин.

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