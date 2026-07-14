США нет смысла оказывать давление на Иран – посол

Посол Ирана в Ашхабаде заявил о том, что Соединенным Штатам уже бессмысленно использовать максимальное давление и усиление экономических санкций против Исламской Республики.

Политика "максимального давления" и экономические санкции США полностью утратили свою силу, такое заявление сделал посол Ирана в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани.

Он отметил, что они нее способны заставить Исламскую Республику пойти на уступки и отказаться от своих национальных интересов.

"Провальная политика "максимального давления" и несправедливые экономические санкции больше не способны принудить Иран к уступкам"

– Али Моджтаба Рузбехани

Посол подчеркнул, что нынешняя политика американского президента Дональда Трампа не только не способствует стабилизации ситуации, а усугубляет эскалацию.

Дональд Трамп своими действиями неоднократно срывал процесс выстраивания диалога Вашингтона и Тегерана, в этом заключается основная проблема, заявил Рузбехани.

"Главный корень нынешнего кризиса и тупика, в котором оказался Вашингтон, кроется в историческом и одностороннем нарушении обязательств Трампа, который неоднократно срывал переговорный процесс и нарушил существующие меморандумы о взаимопонимании и другие соглашения"

– Али Моджтаба Рузбехани

По его словам, основу для глубокого кризиса недоверия в ирано-американских отношениях заложил выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как подчеркнул посол ИРИ, все американские способы давления на Иран исчерпаны, а "Тегеран на практике доказал способность защитить территориальную целостность и национальный суверенитет".

Соединенным Штатам придется принять новые реалии геополитической ситуации в регионе Ближнего Востока, заявил посол.

"В конечном счете, для безопасного выхода из этого рукотворного кризиса у США не остается иного выбора, кроме как вернуться за стол переговоров и принять рамки уважительного дипломатического диалога с Ираном"

– Али Моджтаба Рузбехани