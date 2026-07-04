Процесс ратификации соглашения с США по "Маршруту Трампа" стартует в Армении

Армения и США парафировали соглашение во время визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван в конце мая. Теперь правительство республики направит его на ратификацию в парламент.

В четверг, 16 июля, в Армении дадут старт процессу ратификации соглашения с Соединенными Штатами по реализации транспортного проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP). Об этом пишут армянские СМИ.

Проект закона будет одобрен заседании правительства республики.

В целях проверки на соответствие армянской Конституции соглашение направят в Конституционный суд, а затем инициативу направят на голосование парламент.

"С целью определения соответствия обязательств, закрепленных в международном договоре, Конституции Армении обратиться в Конституционный суд. В случае наличия решения Конституционного суда о признании обязательств, закрепленных в международном договоре, соответствующими Конституции законодательную инициативу Правительства в установленном порядке представить в Национальное Собрание"

– проект решения

Представителем кабмина в КС назначен замглавы МИД Армении Ваан Костанян.

Напомним, Армения и США парафировали данное соглашение во время визита госсекретаря Марко Рубио в Ереван в конце мая.