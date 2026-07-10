Транскам закрыт для всех видов транспорта из-за селя

В Северной Осетии сель перекрыл Транскавказскую магистраль (Транскам), об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Приостановлено движение всех видов транспорта из-за повторного схода селевых масс на 73-м км трассы, в северной части от Рокского тоннеля.
"В связи с невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств по Транскавказской автомагистрали запрещено движение всех автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 23:40 13 июля"
– МЧС по Северной Осетии
Ограничения действуют до особого распоряжения.
Ведутся работы по расчистке дорожного полотна и устранению последствий схода селя, сообщает пресс-служба МЧС Южной Осетии.
Напомним, Транскам – единственная дорога, соединяющая Южную Осетию с Россией.