Правительство Дагестана обсудило передачу газовых сетей в аренду структурам Газпрома

Власти Дагестана и руководство компании ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" обсудили вопросы объединения газовых сетей на территории 20 муниципалитетов республики.

В Дагестане врио заместителя председателя правительства Заур Эминов и руководство ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" обсудили консолидацию бывших газовых сетей ОАО "Даггаз" в 20 муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба министерства по земельным и имущественным отношениям республики.

По решению суда эти газовые сети признаны муниципальной собственностью. Участники совещания обсудили постановку газовых объектов на кадастровый учет и их передачу в аренду ООО "Газпром межрегионгаз".

Отметим, транспортировку газа в регионе осуществляет ООО "Газпром газораспределение Дагестан", а подачу газа в Махачкале обеспечивает АО "Газпром газораспределение Махачкала". Этот оператор обслуживает 102,5 тыс квартир, 33 промышленных предприятия, 122 котельные и 1,5 тыс бытовых и сельскохозяйственных объектов.