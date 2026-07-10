Аграрии в Грузии ожидают роста урожая клубники благодаря программе господдержки

Ассоциация производителей клубники в Грузии одобрила новую госпрограмму с оплатой половины расходов на постройку теплиц, рассчитывая благодаря ей увеличить урожаи ягоды.

В Грузии Ассоциация производителей клубники осталась довольна обновленной программой господдержки фермеров. Об этом сообщают местные СМИ.

В рамках новой программы фермеры могут получить льготный агрокредит с софинансированием от государства до 2 млн лари ($756,2 тыс) на один проект. При этом выделяемые средства впервые покроют до 50% от стоимости строительства теплиц.

Глава Ассоциации производителей клубники Манана Анджапаридзе подчеркнула, что обновленный проект полностью адаптирован под нужды агробизнеса и предлагает фермерам комплексную поддержку, передает издание BMG.

Отметим, внутренний рынок Грузии практически полностью зависит от импорта клубники. За семь месяцев 2025 года в Грузию импортировали 1577 т ягоды на $2,05 млн, где доля основных поставок составила 97,05%, а остальной объем распределился между другими экспортерами.

Местное производство клубники в Грузии ориентировано на соседние страны, однако экспорт демонстрирует снижение. За январь-март 2026 года из Грузии экспортировали 29 т клубники на $102 тыс против 122 т на $225,2 тыс за аналогичный период прошлого года. За семь месяцев 2025 года поставки составили 127,1 т, что на 7,9% ниже показателя 2024 года, когда за весь год за рубеж отправили 212,6 т ягоды на $422,5 тыс.

Основным покупателем грузинской клубники в 2024-2025 годах стала Армения с объемом 113,5 т на $219,8 тыс. В Россию из Грузии в 2024 году экспортировали 79,8 т на $242,7 тыс, а в Казахстан – 13,6 т. При этом главным ягодным продуктом Грузии на экспорт является голубика – в 2025 году ее продажи достигли 6913 т на $46,4 млн, а в 2026 году ожидается рост поставок до 10 тыс т.

Напомним, ранее в Грузии анонсировали старт с 1 июля новой госпрограммы финансирования сельского хозяйства для комплексной поддержки фермеров, строительства теплиц и внедрения современных технологий.