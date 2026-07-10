В США вину за срыв диалога с Ираном могут возложить на Вэнса — СМИ

По сообщениям СМИ, ответственность за провал американо-иранских переговоров и последующее вооруженное обострение отношений с Тегераном может лечь на вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Представители власти в США могут признать вице-президента Джей Ди Вэнса главным виновником срыва диалога с Ираном и несоблюдения Исламабадского меморандума. Об этом сообщила американская газета Politico со ссылкой на бывших чиновников Белого дома.

Бывшие госслужащие назвали нарушение положений документа неизбежным. Это связано с отсутствием в меморандуме условий прекращения огня в Ливане и пунктов о контроле над Ормузским проливом.

Изначальные сомнения Вэнса в готовности Ирана выполнить условия сделки помогли ему укрепить политические позиции. При этом многие республиканцы уверены, что политика все равно обвинят в случае возникновения серьезных экономических трудностей из-за эскалации конфликта.

Американские военные начали серию мощных ударов по Ирану в ночь на 12 июля. Центральное командование ВС США объяснило атаку ответом на действия исламской республики против коммерческих судов в Ормузском проливе. Иранские силы отчитались об ответных ударах по базам США на Бахрейне и в Кувейте, а Тегеран обвинил Вашингтон в несоблюдении меморандума о прекращении боевых действий.