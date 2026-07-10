ООН должна привлечь США к ответственности – МИД Ирана

Совет безопасности ООН и генеральный секретарь организации должны привлечь Вашингтон к ответственности за преступления против иранского народа, такое заявление распространил МИД Исламской Республики.
Об этом пишет информационное агентство Mehr со ссылкой на официальное сообщение ведомства.
Обращение министерства было опубликовано на фоне последних атак США по Ирану.
"Оно (министерство - ред.) выразило сожаление "неконструктивным подходам" секретариата ООН в отношении явного нарушения Штатами закона и призвало генерального секретаря и Совет безопасности привлечь агрессоров к ответственности и наказать... тех, кто приказал совершить преступления против иранского народа и совершил их"
– Mehr
Напомним, ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало о завершении очередной атаки на Иран, которая продолжалась почти шесть часов.