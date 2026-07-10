Вестник Кавказа

ООН должна привлечь США к ответственности – МИД Ирана

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иранское внешнеполитическое ведомство призвало ООН привлечь Соединенные Штаты к ответственности за военные преступления, осудив последнюю атаку по территории страны, длившуюся почти шесть часов.

Совет безопасности ООН и генеральный секретарь организации должны привлечь Вашингтон к ответственности за преступления против иранского народа, такое заявление распространил МИД Исламской Республики.

Об этом пишет информационное агентство Mehr со ссылкой на официальное сообщение ведомства.

Обращение министерства было опубликовано на фоне последних атак США по Ирану.

"Оно (министерство - ред.) выразило сожаление "неконструктивным подходам" секретариата ООН в отношении явного нарушения Штатами закона и призвало генерального секретаря и Совет безопасности привлечь агрессоров к ответственности и наказать... тех, кто приказал совершить преступления против иранского народа и совершил их"

– Mehr

Напомним, ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) проинформировало о завершении очередной атаки на Иран, которая продолжалась почти шесть часов.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
725 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.