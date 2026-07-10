ЧМ-2026: Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал

В Майами завершился матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Англии. В следующий раунд вышли англичане.
Сборная Англии обыграла в Майами команду Норвегии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026.
Счет открыл на 36-й минуте норвежский полузащитник Андреас Шельдруп. Англичане отыгрались в компенсированное к первому тайму время благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема.
Основное время матча завершилось вничью 1:1. Игра перешла в дополнительное время, в котором победу англичанам принес точный удар Джуда Беллингема на 93-й минуте.
Таким образом, в полуфинале сыграет сборная Англии. Ее соперником будет победитель пары Аргентина – Швейцария. Это игра начнется сегодня в 04:00 (мск).