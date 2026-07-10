Вестник Кавказа

ЧМ-2026: Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал

ЧМ-2026: Англия обыграла Норвегию и вышла в полуфинал
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Майами завершился матч 1/4 финала ЧМ-2026 между сборными Норвегии и Англии. В следующий раунд вышли англичане.

Сборная Англии обыграла в Майами команду Норвегии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу 2026.

Счет открыл на 36-й минуте норвежский полузащитник Андреас Шельдруп. Англичане отыгрались в компенсированное к первому тайму время благодаря голу полузащитника Джуда Беллингема.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. Игра перешла в дополнительное время, в котором победу англичанам принес точный удар Джуда Беллингема на 93-й минуте.

Таким образом, в полуфинале сыграет сборная Англии. Ее соперником будет победитель пары Аргентина – Швейцария. Это игра начнется сегодня в 04:00 (мск).

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