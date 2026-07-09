Через Азербайджан транзитом в Армению отправят российские удобрения и пропан

Очередная партия российских грузов, включающая 14 вагонов с пропаном и 5 вагонов с удобрениями, сегодня будет отправлена транзитом через Азербайджан в Армению.

Сегодня из России в Армению транзитом через азербайджанскую территорию отправят 14 вагонов пропана и 5 вагонов удобрений. Об этом сообщило ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД).

​Напомним, ранее по данному маршруту российская сторона уже доставила 1 026 т пропана, 414 т антрацита, 133 т алюминия, около 8 тыс т удобрений, 68 т гречки и более 36 тыс т зерна.

​Помимо обеспечения транзита, Азербайджан осуществляет прямые поставки собственных энергоресурсов в соседнюю республику. Объем экспорта на армянскую территорию составил свыше 14 тыс т дизельного топлива, а также порядка 5 тыс т автомобильных бензинов марок АИ-92 и АИ-95.