База ВМС Ирана на юге Ирана попала под удар

Иранская база ВМС на берегу Оманского залива подверглась атаке. Удары были выполнены истребителями, на базе прогремели взрывы.

Мэр города Конарак в Иране Мохаммад Юнес Хакани сообщил об атаке на военно-морскую базу армии ИРИ в ночь на 10 июля, передает агентство IRNA.

Истребители атаковали базу, в результате прогремели два взрыва, поделился глава портового города.

"В вечерние часы этот район в два этапа подвергся атаке истребителей противника"

– Хакани

По данным агентства Mehr, взрывы были слышны не только в Конараке, но и в Бушере и Чогадаке. При этом агентство сообщает о трех взрывах в Конараке.

При этом источник в Вашингтоне заявил катарскому телеканалу Al Jazeera, что США в эти часы не наносили ударов по Ирану.

Конарак находится на юго-востоке Ирана, на побережье Оманского залива, это стратегически важный портовый город.