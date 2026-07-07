Израиль уничтожил командира ХАМАС в Газе

В Израиле сообщили о ликвидации командира ХАМАС в Газе. Согласно информации, он участвовал в октябрьском вторжении в страну в 2023 году.

Израильские военные уничтожили в южной части сектора Газа командира западного батальона ХАМАС "Хан-Юнис". Об этом сообщили в Армии обороны страны (ЦАХАЛ) и Службе общей безопасности (ШАБАК).

Согласно информации, Халид Абу Салам участвовал во вторжении в Израиль 7 октября 2023 год. Он также был связан с кражей и удержанием в заложниках израильских граждан.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что в последнее время командир батальона занимался подготовкой новых атак и восстановлением поставок вооружений, предназначенных для дальнейших атак на израильские силы.