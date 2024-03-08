Игры Франкофонии в Ереване пройдут на обновленном стадионе "Раздан"

Правительство Армении сегодня приняло решение восстановить ереванский стадион "Раздан" к предстоящим спортивным играм Франкофонии, которые пройдут в столице Армении в будущем 2027 году.

Сегодня на своем очередном заседании правительство Армении приняло решение отремонтировать пришедший в упадок столичный стадион "Раздан" к спортивным играм Франкофонии, которые пройдут в 2027 году в Ереване, сообщили в пресс-службе.

Похоже, на этот раз за дело взялись серьезно: только для разработки проекта ремонтных работ власти выделят 63,1 млн драмов ($170 тыс), передает Sputnik Армения.

Основной упор в ремонте легендарной спортивной арены будет сделан на соревнованиях по легкой атлетике, для чего в первую очередь на нем обновят беговые дорожки и другие сопутствующие локации.

Также строители изучат состояние трибун стадиона, после чего займутся их восстановлением: ожидается, что всего на них смогут разместиться более 21 тыс зрителей.

Помимо стадиона "Раздан", соревнования в рамках игр Франкофонии пройдут в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна и на ряде других городских спортивных площадок.

Напомним, ранее мы писали о том, что уникальный спортивный объект на 53 тыс мест был построен над ущельем и получился третьим по величине в СССР, уступив лишь московским "Лужникам" и киевскому "Динамо" (им. В.В. Лобановского). Он проработал до 2015 года, после чего собственник стадиона был признан банкротом. Арена дважды реконструировалась, но работы носили косметический характер. В попытке сохранить пространство спортивного объекта актуальным, собственник позволил разместить в его пределах вещевой рынок, который просуществовал недолго. Сейчас "Раздан" представляет собой огромный холодный объект, с заброшенным полем и выцветшими трибунами, который еще может быть восстановлен.