Вестник Кавказа

ФИФА и УЕФА не будут спешить с допуском российских команд – СМИ

ФИФА и УЕФА не будут спешить с допуском российских команд – СМИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Российские клубы не допустят до международных турниров в ближайшее время, сообщили источники. ФИФА и УЕФА пока не планируют рассматривать данный вопрос.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не собираются отменять бан на участие российских клубов и сборных в турнирах под своей эгидой.

Об этом 8 июля сообщила со ссылкой на информированные источники газета The Telegraph.

Ранее журналист Sky Роб Харрис сообщил на своих страницах в соцсетях, что в ближайшее время ФИФА предметно рассмотрит вопрос отмены бана, действующего в отношении команд из России.

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет (МОК) снял санкции со спортсменов из России, разрешив им участвовать в соревнованиях. Кроме того, МОК принял решение о временном восстановлении членства Олимпийского комитета России.

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