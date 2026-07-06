Погрузка зерна на железной дороге в Ставрополье выросла в 4,5 раза в 2026 году

Объем отгрузки зерновых культур по сети железных дорог на территории Ставропольского края за первые 6 месяцев 2026 года увеличился в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В Ставропольском крае объем погрузки зерна на железной дороге с января по июнь 2026 года составил 628 тыс т. Соответствующую информацию передает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД).

Всего за указанный период общая погрузка в регионе достигла порядка 2 млн т, что на 10,6% больше показателей аналогичного периода прошлого года.

Помимо этого, значительный рост зафиксирован в отправке строительных грузов, объем которых составил 43,2 тыс т с увеличением в 3,6 раза. Погрузка продуктов перемола достигла 10,7 тыс т, увеличившись в 1,9 раза.

Напомним, ранее в первом квартале погрузка на станциях региона составила почти 1 млн т с увеличением на 6,8% в годовом выражении. Основная часть грузопотока пришлась на химические и минеральные удобрения, объем которых достиг 413 тыс т.