Вестник Кавказа

Аэропорт в Анкаре приостановит работу на фоне саммита НАТО

Аэропорт в Анкаре приостановит работу на фоне саммита НАТО
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пассажирские рейсы не будет обслуживаться в аэропорту Анкары во вторник и среду. Это связано с саммитом НАТО.

Аэропорт "Эсенбога" в Анкаре временно приостановит работу на фоне саммита НАТО. Самолеты будут направляться на альтернативные площадки в течение девяти часов во вторник, 7 июля. 

"Все рейсы, запланированные на прилет и вылет из аэропорта "Эсенбога" с 10.00 до 18.00 (совпадает с мск - ред.) 7 июля, отменены в связи с проведением саммита НАТО"

– пресс-служба аэропорта 

Сообщается, что график работы аэрогавани также будет изменен и в среду. Рейсы не будут обслуживаться с 14:00 до 21:00. 

В пресс-службе транспортного объекта не сообщили, сколько рейсов будет перенесено, передает РИА Новости.

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