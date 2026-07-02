Уралоглу: Турция укрепит транспортные связи с Азербайджаном через Армению

Турция намерена в кратчайшие сроки завершить строительство железной дороги из Карса до границы с Нахичеванской автономной республикой Азербайджана, тем самым укрепив железнодорожное сообщение между Турцией, Арменией и Азербайджаном.

Продолжающееся строительство железной дороги Карс-Ыгдыр-Аралык-Дилуджу (граница с Нахичеванской АР) – государственный приоритет Турции, новая железнодорожная магистраль станет вкладом Турецкой Республики в укрепление железнодорожного сообщения между ней, Арменией и Азербайджаном, заявил сегодня министр транспорта и инфраструктуры страны Абдулкадир Уралоглу.

"Если в 2002 году протяженность железных дорог Турции составляла приблизительно 11 тыс км, то сегодня мы говорим уже о более 14 тыс, из которых 2251 км приходится на высокоскоростные пути. Наша цель - расширить железнодорожную сеть страны до 17287 км к 2028 году, а к 2053 году довести показатель до 28590 км"

- Абдулкадир Уралоглу

Власти Турции рассматривают новые транспортные проекты не просто как инвестиции в ее инфраструктуру, а как стратегические шаги, способствующие производству, экспорту, занятости, развитию регионов и международному сотрудничеству, отметил министр, передает АЗЕРТАДЖ.

Только за последние 24 года объем инвестиций в транспортный сектор и инфраструктуру Турции достиг $355 млрд, и это уже изменило ритм экономики страны. Сейчас в стране продолжает строиться 4164 км железнодорожных путей, - сообщил глава турецкого Минтранса.

В планах правительства на период до 2053 года - создать систему высокоскоростных железных дорог, которые позволят объехать всю страну за 48 часов. Это означает, что уже до 2028 года число провинций Турции, напрямую охваченных высокоскоростной железнодорожной сетью, вырастет с 11 до 27, почти в два раза больше станет и крупных логистических центров: их число вырастет с 13 до 25, - подытожил Абдулкадир Уралоглу.