Монтаж корпуса второго реактора на АЭС Эль-Дабаа в Египте стартует в ближайшее время

Второй корпус на строящейся Росатомом в Египте атомной электростанции Эль-Дабаа начнут устанавливать в ближайшие дни.
В самом скором времени в Египте стартует монтаж корпуса второго реактора на атомной электростанции Эль-Дабаа. Начало работ анонсировал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.
Соответствующее заявление глава государства сделал на церемонии открытия здания Минобороны в новой административной столице.
"Через несколько дней мы станем свидетелями установки корпуса второго реактора на станции "Эль-Дабаа""
– Абдель Фаттах ас-Сиси
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