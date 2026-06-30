Вестник Кавказа

Монтаж корпуса второго реактора на АЭС Эль-Дабаа в Египте стартует в ближайшее время

Макет ядерного реактора
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Второй корпус на строящейся Росатомом в Египте атомной электростанции Эль-Дабаа начнут устанавливать в ближайшие дни.

В самом скором времени в Египте стартует монтаж корпуса второго реактора на атомной электростанции Эль-Дабаа. Начало работ анонсировал президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

Соответствующее заявление глава государства сделал на церемонии открытия здания Минобороны в новой административной столице.

"Через несколько дней мы станем свидетелями установки корпуса второго реактора на станции "Эль-Дабаа""

– Абдель Фаттах ас-Сиси

Египетский лидер выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за продуктивное сотрудничество, которое реализуют Москва и Каир.

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