Баку и Братиславу соединят прямые рейсы Wizz Air

Венгерская авиакомпания Wizz Air в сентябре свяжет прямыми рейсами столицы Азербайджана и Словакии. Билеты уже поступили в продажу.
Лоукостер Wizz Air осенью начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Баку и Братиславой.
Первый рейс запланирован на 29 сентября, полеты будут осуществляться по вторникам и субботам.
Запуск авиарейсов между столицами Азербайджана и Словакии станет стимулом для дальнейшему укрепления воздушного сообщения между странами, откроет новые возможности для бизнеса и отдыха, поможет в развитии международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Продажа билетов на новое направление уже открыта.