Вестник Кавказа

Баку и Братиславу соединят прямые рейсы Wizz Air

Иллюминатор в салоне самолета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Венгерская авиакомпания Wizz Air в сентябре свяжет прямыми рейсами столицы Азербайджана и Словакии. Билеты уже поступили в продажу.

Лоукостер Wizz Air осенью начнет выполнять прямые регулярные рейсы между Баку и Братиславой.

Первый рейс запланирован на 29 сентября, полеты будут осуществляться по вторникам и субботам.

Запуск авиарейсов между столицами Азербайджана и Словакии станет стимулом для дальнейшему укрепления воздушного сообщения между странами, откроет новые возможности для бизнеса и отдыха, поможет в развитии международной маршрутной сети Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Продажа билетов на новое направление уже открыта.

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