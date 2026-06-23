Вестник Кавказа

Остановки экономики РФ нет – Минэкономразвития

Остановки экономики РФ нет – Минэкономразвития
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Минэкономразвития заявили, что не наблюдают остановки экономики России, несмотря на снижение финансовых результатов компаний.

Экономика России не останавливается, такое заявление сделал первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.

Об этом он заявил в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.

Несмотря на снижение финансовых результатов компаний, в российской экономике не наблюдается негативной динамики, пояснил он.

"Финансовые результаты предприятий не намного, но корректируются вниз. При этом говорить, что экономика останавливается и мы заходим в тяжелую экономическую спираль, мы такого не видим"

– Максим Колесников

Замглавы Минэкономразвития РФ отметил, что до конца года можно ожидать небольшой прирост экономики – примерно 0,5% ВВП.

Однако данный прогноз может корректироваться, в зависимости от макрофакторов, подчеркнул Колесников.

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