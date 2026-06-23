Остановки экономики РФ нет – Минэкономразвития

Экономика России не останавливается, такое заявление сделал первый замглавы Минэкономразвития РФ Максим Колесников.
Об этом он заявил в ходе выступления на Финансовом конгрессе Банка России.
Несмотря на снижение финансовых результатов компаний, в российской экономике не наблюдается негативной динамики, пояснил он.
"Финансовые результаты предприятий не намного, но корректируются вниз. При этом говорить, что экономика останавливается и мы заходим в тяжелую экономическую спираль, мы такого не видим"
– Максим Колесников
Замглавы Минэкономразвития РФ отметил, что до конца года можно ожидать небольшой прирост экономики – примерно 0,5% ВВП.
Однако данный прогноз может корректироваться, в зависимости от макрофакторов, подчеркнул Колесников.