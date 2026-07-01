Вестник Кавказа

Транзит нефти по БТД сократился на 8,5%

Транзит нефти по БТД сократился на 8,5%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Транспортировка нефти по БТД в этом году сократилась на 8,5%. Всего по нефтепроводу было экспортировано 14,7 млн т нефти.

За семь месяцев 2026 года по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) направлено на экспорт 14,7 млн т нефти, что на 8,5% меньше в годовом выражении относительно 2025 года. Об этом сообщил Госкомстат АР. 

По данным ведомства, через трубопровод БТД было экспортировано почти 77% всего объема нефтяных поставок. При этом нефть из АР составила чуть более 82%, остальной объем распределился между Казахстаном и Туркменистаном. 

Сообщается, что объем транспортировки азербайджанской нефти по БТД сократился на 10%.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
805 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.