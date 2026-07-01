Транзит нефти по БТД сократился на 8,5%

Транспортировка нефти по БТД в этом году сократилась на 8,5%. Всего по нефтепроводу было экспортировано 14,7 млн т нефти.

За семь месяцев 2026 года по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан (БТД) направлено на экспорт 14,7 млн т нефти, что на 8,5% меньше в годовом выражении относительно 2025 года. Об этом сообщил Госкомстат АР.

По данным ведомства, через трубопровод БТД было экспортировано почти 77% всего объема нефтяных поставок. При этом нефть из АР составила чуть более 82%, остальной объем распределился между Казахстаном и Туркменистаном.

Сообщается, что объем транспортировки азербайджанской нефти по БТД сократился на 10%.