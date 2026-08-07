"Россети Северный Кавказ" улучшили энергоснабжение 160 тыс жителей Карачаево-Черкесии

Сотрудники компании "Карачаево-Черкесскэнерго" привели в порядок распределительные сети в 26 населенных пунктах Карачаево-Черкесии.

Жители 26 населенных пунктов Карачаево-Черкесии за первое полугодие текущего года получили обновленные энергосети, такое сообщение распространила пресс-служба ПАО "Россети Северный Кавказ".

В нем говорится, что специалисты филиала ПАО, компании "Карачаево-Черкесскэнерго", за январь-июнь текущего года отремонтировали распредсети 0,4-10 кВ в 26 населенных пунктах региона. В общей сложности там живут около 160 тыс человек.

В частности, на трансформаторных подстанциях, которые дают электричество 12 селам, станицам и аулам республики, были заменены на новые 14 силовых трансформаторов. Из-за этого общая мощность оборудования выросла с 2,1 до 2,7 МВА.

Кроме того, еще в 14 населенных пунктах КЧР энергетики заменили на линиях электропередачи 0,4-10 кВ ветхий провод на самонесущий изолированный на протяжении более 8 км.