В Армении фермеры устроили протест из-за цен на персики

Низкие закупочные цены на сезонную продукцию, такую как персики, не позволяют фермерам покрыть затраты, кроме того вовремя сбыть фрукты не удается – в результате урожай гниет.

Фермеры в Армении перекрыли дорогу на фоне ситуации с ценами и сроками сбыта персиков и другой продукции, передают местные СМИ.

Акция протеста состоялась возле села Ханджян. Фермеры указали на то, что цены в закупке на продукцию слишком низкие, они не позволяют даже покрыть затраты. Кроме того, имеется проблема со сроками сбыта – задержки при закупке приводят к порче продукции.

Мэр города Армавир Варшам Саркисян пообщался с протестующими фермерами. По его словам, некоторые участники акции пытаются использовать проблему в политических целях. Он добавил, что ранее фермеры были приглашены на встречу для обсуждения ситуации, однако они предпочли устроить публичную акцию и перекрыли дорогу.

Фермеры отметили, что встреча в администрации имела место, но на ней проблема не была решена.

Градоначальник сообщил, что была достигнута договоренность закупать часть урожая у производителей сухофруктов, а остальную продукцию - у местных покупателей, однако по мнению фермеров предложенные цены слишком низкие и за экспортные персики им предлагают около 100 драмов за кг (чуть больше 23 рублей).