Память Муслима Магомаева почтили в Москве

В день рождения великого Муслима Магомаева его память почтили в Москве. К памятнику гениального артиста были возложены цветы.

Сегодня в Москве, в день рождения великого эстрадного и оперного исполнителя, композитора, народного артиста СССР и Азербайджана Муслима Магомаева, была почтена его память. Об этом сообщает посольство Азербайджана в России.

К памятнику Муслиму Магомаеву, который находится в сквере рядом с посольством Азербайджана в России, пришли поклонники его вечного творчества и уникального голоса.

Состоялась церемония возложения цветов к памятнику. В ней приняли участие посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев, сотрудники посольства, а также члены сообщества почитателей творчества Муслима Магомаева.

Стоит отметить, что 17 августа всемирно известному певцу и композитору Муслиму Магомаеву исполнилось бы 84 года.