Трамп: Иран не хочет подписывать соглашение, приемлемое для США

Глава Белого дома выразил сомнение в том, что Иран готов подписать сделку с США. Он пояснил, что в Тегеране не соглашаются на ту сделку, которой хочет Вашингтон.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что Иран не готов подписать соглашение на американских условиях.

"Они хотят заключить сделку, но они не идут на ту сделку, которую я считаю необходимой"

– Дональд Трамп

Американский лидер добавил, что не стремится к продлению действия меморандума о взаимопонимании, в рамках которого были прекращены боевые действия.

По словам Трампа, США контролируют Ормузский пролив, и можно было бы объявить его американской территорией.

"Я просто считаю, что это отличная идея. Я к тому, что мы его (Ормузский пролив - ред.) контролируем... мне нравится идея объявить его нашей территорией"

– Дональд Трамп