Турция хочет мира – Эрдоган

Президент Турции прокомментировал обострений отношений с Израилем. Он отметил, что Анкара хочет мира, но готова к войне.

Турция хочет мира, а не войны, но готова в случае нападении ответит войной. Такое заявление сделал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя обострение отношений с Израилем.

"Если кто-то собирается напасть на Турцию, то мы без колебаний вступим в войну и не побежит от нее"

– глава турецкого государства

Он уточнил, что говорит об этом "с полной ясностью и откровенностью".

Кроме того, Эрдоган акцентировал внимание на том, что израильское руководство впало в зависимость от войн.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что Турция – это следующая цель для Израиля после Ирана.