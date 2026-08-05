Вестник Кавказа

Свыше 600 грузовиков скопились в Верхнем Ларсе

КПП Верхний Ларс
© Фото: Александр Кузнецов/ “Вестник Кавказа“
Очередь из грузовых машин в пункте пропуска Верхний Ларс на границе России и Грузии в понедельник превышает 600 фур. При этом проезд по Военно-Грузинской дороге полностью открыт.

Более 600 транзитных большегрузов ожидают своей очереди на проезд через пункт пропуска Верхний Ларс на российско-грузинской границе в Северной Осетии, такое сообщение распространила пресс-служба главы и правительства региона.

В нем подчеркивается, что никаких ограничений на движение по Военно-Грузинской дороге и Транскавказской магистрали (Транскаму) сейчас нет.

"На территории региона в электронной очереди зарегистрировано 604 единицы транзитного большегрузного транспорта"

– пресс-служба

На момент написания этого материала, по данным сервиса электронной очереди для проезда через пункт пропуска Верхний Ларс, на границе скопилось 617 грузовых автомашин.

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