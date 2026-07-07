Как обход Владикавказа упростит путь к Верхнему Ларсу?

Строящийся участок трассы "Кавказ", представляющий собой обход Владикавказа, поможет увеличить пропускную способность дороги к Верхнему Ларсу на границе с Грузией.

Благодаря запуску нового участка трассы Р-217 "Кавказ", представляющего собой обход Владикавказа, автомобилисты смогут безопаснее и проще добираться до КПП Верхний Ларс на границе России и Грузии, рассказал глава представительства МИД РФ во Владикавказе Багир Мамиев.

По его словам, сейчас продолжается прокладка второй и третьей очередей трассы Р-217 "Кавказ" на обходе Владикавказа. Дипломат добавил, что начальной точкой нового участка трассы станет региональная автодорога Архонская – Владикавказ, завершаться он будет в месте примыкания к Московскому шоссе на выезде из столицы Северной Осетии, передает РИА Новости.

"Реализация проекта позволит увеличить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность участка автодороги, а также освободить городские улицы от транзитного транспорта"

– Багир Мамиев

Глава представительства МИД также добавил, что создание обхода поможет развитию внутреннего туризма. Новая трасса будет открыта в 2028 году, уточнил дипломат.