Вестник Кавказа

В пяти областях Армении отключили электричество

Свеча на руке
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Ряд городов и сел Армении столкнулись с отключением электричества. Масштабный сбой затронул пять регионов страны.

В Армении из-за неисправности в энергосистеме отключилось электричество. Света лишились жители ряда городов и сел в пяти регионах страны – Арагацотнской, Араратской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областях, передает пресс-служба компании "Электрические сети Армении".

"В связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях производства и передачи энергосистемы (под ведомством министерства территориального управления и инфраструктур), оператором системы были применены диспетчерские ограничения, вследствие чего в ряде городов и прилегающих сельских общинах Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей полностью прекращено электроснабжение"

– сообщение пресс-службы

Сообщается, что в настоящее время проводятся восстановительные работы. Компания обещает восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время, однако точных сроков и масштабов проблемы не называется.

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