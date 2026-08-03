В пяти областях Армении отключили электричество

В Армении из-за неисправности в энергосистеме отключилось электричество. Света лишились жители ряда городов и сел в пяти регионах страны – Арагацотнской, Араратской, Лорийской, Тавушской и Ширакской областях, передает пресс-служба компании "Электрические сети Армении".
"В связи с аварийной ситуацией, возникшей в сетях производства и передачи энергосистемы (под ведомством министерства территориального управления и инфраструктур), оператором системы были применены диспетчерские ограничения, вследствие чего в ряде городов и прилегающих сельских общинах Ширакской, Лорийской, Тавушской, Арагацотнской и Араратской областей полностью прекращено электроснабжение"
– сообщение пресс-службы
Сообщается, что в настоящее время проводятся восстановительные работы. Компания обещает восстановить подачу электроэнергии в ближайшее время, однако точных сроков и масштабов проблемы не называется.