Brent стала дешевле $80 за баррель

Согласно данным биржи ICE, стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent опускалась ниже $80 за баррель впервые с 13 июля 2026 года.

Фьючерсы нефти Brent с поставкой на октябрь на лондонской бирже ICE Futures достигли стоимости $80 за баррель, следует из данных торгов.

Отмечается, что таких значений нефть достигла впервые с 13 июля 2026 года.

Согласно информации об итогах торгов, стоимость Brent снижалась на 4,82%, до $79,73 за баррель, после чего замедлила снижение до $80,17 за баррель.

При этом, стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в сентябре снижалась на 5,16%, до $76,03 за баррель.