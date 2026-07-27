Названы сроки бархатного сезона в Крыму в 2026 году

В этом году бархатный сезон в Крыму может продлиться до середины октября, в ближайшие дни море прогреется сильнее на фоне жары, что позволит продлить купальный сезон до середины осени.

Бархатный сезон в Крыму в этом году продлится до середины осени, считает доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского Игорь Вахрушев.

Ученый пояснил, что на фоне ожидаемой в ближайшее время 35-градусной жары море прогреется еще, а остывать постепенно начнет только в сентябре.

"Море работает как мощный тепловой аккумулятор. В ближайшую неделю, по данным крымского гидрометцентра, ожидаются существенные повышения температуры воздуха… В сентябре и первой половине октября море начнет отдавать накопленное тепло, поддерживая относительно высокий температурный фон"

– Игорь Вахрушев

Традиционно бархатный сезон стартует в начале сентября и длится примерно до 10-15 октября, но все зависит от погоды, штормов, возможных дождей. Длительность бархатного сезона связана и с географией – Южный берег Крыма защищен от ветров горами, что продлевает купальный сезон, отметил специалист, передает ТАСС.

"Особенно отчетливо бархатный сезон выражен на Южном берегу Крыма. Здесь действует сразу два фактора: высокая тепловая инерция Черного моря, которое медленно остывает, и орографическая защита Крымских гор, препятствующая проникновению холодных воздушных масс с севера"

– Игорь Вахрушев