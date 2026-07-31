Индия нарастила закупки российской нефти до рекорда с 2022 года

Поставки российской нефти в Индию в июле оказались максимальными с 2022 года. Индия один из крупнейших мировых потребителей нефти. Россия обеспечивает более 55% поставок нефти в Индию.

Импорт нефти из России в Индию по итогам июля составил 2,8 млн баррелей в сутки, что стало максимумом с 2022 года, пишет издание The Times of India.

В июне 2026 года импорт Индии составил 2,7 млн баррелей российской нефти в сутки, в июле импорт увеличился до 2,8 млн баррелей в сутки. Доля РФ в поставках нефти в Индию достигла 55,5%.

Второй по величине поставщик нефти в Индии – ОЭА, однако в июле поставки сократились до 460 тыс баррелей в сутки.

В целом в июле Индия возобновила закупку нефти у стран ближневосточного региона, из Саудовской Аравии поступало 420 тыс баррелей в сутки, из Ирака – 130 тыс баррелей в сутки.

Отметим, что Индия – один из трех крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.