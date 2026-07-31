Российские вузы могут открыться в Индонезии

Власти Индонезии задумались об открытии в стране филиалов российских вузов – у молодых индонезийцев растет заинтересованность в обучении именно у российских преподавателей.

Индонезия в скором времени может открыть на территории страны филиалы российских университетов, заявил заместитель посла Индонезии в Москве Хартьо Харкомойо.

"Мы пока изучаем этот вопрос. Всегда есть возможность открыть в Индонезии филиал российского университета или в России филиал индонезийского университета"

- Хартьо Харкомойо

У индонезийских студентов уже есть опыт обучения в российских университетах – в стране есть несколько стипендиальных программ для обучения, которые финансируются правительством Индонезии, отметил дипломат, передает ТАСС.

Несмотря на то, что программы нынешнего 2026 года включают уже 6-7 российских вузов, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить всех желающих, добавил Хартьо Харкомойо.