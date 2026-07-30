В Черкесске активизировалось строительство нового городского парка

Нынешней осенью в столице Карачаево-Черкесии заработает большой новый парк с амфитеатром, оборудованный по последнему слову техники – здесь будут проходить основные культурно-массовые мероприятия.

В Черкесске (Карачаево-Черкесия) началась активная фаза строительства нового городского парка с амфитеатром, который полноценно заработает уже в сентябре, сообщил глава столицы КЧР Алексей Баскаев.

"Парк рядом с городским Дворцом культуры, открытие которого мы ждем уже в сентябре, - это территория площадью почти 7 тыс кв м с амфитеатром, фонтаном, аркой, лавочками, современным освещением, тротуарами, системой видеонаблюдения. Предусмотрено озеленение"

- Алексей Баскаев

Этому предшествовала большая подготовительная работа: демонтаж предыдущих строений, подводка всех коммуникаций, а сейчас идет активное строительство зоны культурно-массовых мероприятий - будущего амфитеатра, а также центрального объекта - арт-инсталляции в виде золотой арки и фонтана с "тихой водой", поведал градоначальник, передает портал "Это Кавказ".

Объект возводится по программе "Инфраструктура для жизни", территорию для благоустройства выбирали сами горожане. В скором времени парк станет новой точкой притяжения горожан и гостей столицы, добавил Алексей Баскаев.