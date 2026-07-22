В Карачаево-Черкесии в 2,5 раза выросло число сертифицированных отелей

В 2026 году количество прошедших классификацию отелей и гостевых домов в Карачаево-Черкесии достигло 484 объектов, показав рост в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

В Карачаево-Черкесии число сертифицированных гостиниц и гостевых домов к началу июля 2026 года достигло 484 объектов, что в 2,5 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба главы КЧР.

"Ключевым фактором роста является системная работа министерства туризма и курортов КЧР в рамках контрольной деятельности и проведение разъяснительной работы с собственниками средств размещения по данному вопросу"

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По итогам первого полугодия 2026 года совокупный номерной фонд в регионе увеличился почти на 6% и достиг отметки в 10,9 тыс номеров. Такая динамика обусловлена регулярным вводом в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов в рамках государственных программ поддержки отрасли.

Отметим, параллельно в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты. В поселке Домбай на высоте 1600 метров открылся пятизвездочный отель "Асса" на 110 гостей, оборудованный бассейном и рестораном. На месте долгостроя "Аманауз" запланировано строительство пятизвездочного бальнеологического курорта на 454 номера с объемом инвестиций около 10 млрд руб.

На курорте "Архыз" к концу 2028 года планируют построить четырехзвездочный комплекс "Лунная поляна 1" на 770 номеров с термальным комплексом, ресторанами и детским клубом. Все новые здания на территории будут строить по единому дизайн-коду с использованием местных материалов.

Увеличение номерного фонда происходит на фоне стабильного роста туристического потока. За первое полугодие 2026 года Карачаево-Черкесия приняла 1,7 млн гостей, что на 14% больше показателей прошлого года.