Идущий в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах

Направлявшийся в РФ сухогруз оказался на мели, когда проходил через турецкий пролив Дарданеллы.

Сухогруз, двигавшийся в Россию, застрял на мели в проливе Дарданеллы в Турции, об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны этой страны.

Судно шло под флагом Сан-Марино.

"У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 м, следовавшего из Сирию в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах"

– генеральное управление береговой охраны

К попавшему в беду судну уже прибыли буксиры.

На время разрешения инцидента движение судов через пролив приостановлено, причем в обе стороны.