Идущий в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах

Направлявшийся в РФ сухогруз оказался на мели, когда проходил через турецкий пролив Дарданеллы.
Сухогруз, двигавшийся в Россию, застрял на мели в проливе Дарданеллы в Турции, об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны этой страны.
Судно шло под флагом Сан-Марино.
"У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 м, следовавшего из Сирию в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах"
– генеральное управление береговой охраны
К попавшему в беду судну уже прибыли буксиры.
На время разрешения инцидента движение судов через пролив приостановлено, причем в обе стороны.