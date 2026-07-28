Вестник Кавказа

Идущий в Россию сухогруз сел на мель в Дарданеллах

Босфор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Направлявшийся в РФ сухогруз оказался на мели, когда проходил через турецкий пролив Дарданеллы.

Сухогруз, двигавшийся в Россию, застрял на мели в проливе Дарданеллы в Турции, об этом рассказали в генеральном управлении береговой охраны этой страны.

Судно шло под флагом Сан-Марино.

"У сухогруза PILATUS MARINE длиной в 190 м, следовавшего из Сирию в РФ, вышел из строя двигатель в Дарданеллах"

– генеральное управление береговой охраны

К попавшему в беду судну уже прибыли буксиры.

На время разрешения инцидента движение судов через пролив приостановлено, причем в обе стороны.

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