В Анталье и Мугле бушуют лесные пожары

Лесные пожары в турецких курортных провинциях Мугла и Анталья захватывают все большие территории – их раздувает сильный ветер, а тушат сотни пожарных, самолеты и вертолеты.

Турецкие огнеборцы продолжают активную борьбу с лесными пожарами, охватившими туристические провинции страны Мугла и Анталья, и продолжающими разрастаться.

Так, сильный ветер перебросил огонь пожара, вспыхнувшего на засеянном поле в районе Сейдикемер провинции Мугла, на лесной массив, который в считанные часы был охвачен огнем, передает АЗЕРТАДЖ.

Сейчас его тушат 261 огнеборец, с воздуха 40 пожарных расчетов поддерживают 5 самолетов, 11 вертолетов и другие силы.

Аналогичная ситуация складывается и в курортной Анталье – здесь огонь накануне охватил лес в районе Каш. Его тоже тушат с воздуха и суши. А вот лесной пожар, вспыхнувший сегодня утром в двух разных локациях в районе Кумлуджа, огнеборцы смогли взять под контроль, как и другие 8 из 11 пожаров в провинции.

А вот добраться по автотрассе из Фетхие в Анталью пока невозможно – она полностью закрыта для движения любого транспорта.