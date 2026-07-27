Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом. Глава правительства Израиля обсудит иранский вопрос с Дональдом Трампом.
Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом, где у него пройдут переговоры с лидером США Дональдом Трампом, передает Ynet.
Как ранее отметил израильский политик, в рамках встречи запланировано обсуждение всех ключевых вопросов региональной повестки, включая ситуацию вокруг Ирана.
Отметим, что встреча Нетаньяху и Трампа станет восьмой с момента возвращения республиканца в Овальный кабинет.