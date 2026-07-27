Вестник Кавказа

Нетаньяху прибыл в Белый дом

Нетаньяху прибыл в Белый дом
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом. Глава правительства Израиля обсудит иранский вопрос с Дональдом Трампом.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Белый дом, где у него пройдут переговоры с лидером США Дональдом Трампом, передает Ynet.

Как ранее отметил израильский политик, в рамках встречи запланировано обсуждение всех ключевых вопросов региональной повестки, включая ситуацию вокруг Ирана. 

Отметим, что встреча Нетаньяху и Трампа станет восьмой с момента возвращения республиканца в Овальный кабинет.

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