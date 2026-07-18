Вестник Кавказа

В Махачкале назвали победителей "Кубачинской башни"

В Махачкале назвали победителей "Кубачинской башни"
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жюри V Международной биеннале "Кубачинская башня" в Махачкале подвело итоги выставок печатной графики, проходившей сразу на нескольких площадках столицы Дагестана.

В Махачкале подвели итоги V Международной биеннале печатной графики "Кубачинская башня", которая проходила сразу на нескольких площадках столицы Дагестана.

"Всего на четырех площадках представлено 830 графических работ 573 профессиональных художников-графиков и студентов художественных вузов из 14 стран и 92 населенных пунктов России, в том числе более 30 дагестанских авторов"

- сообщение

Свои работы на выставке показали профессионалы из Сербии, Словакии, Мексики, Китая, Польши, Пуэрто-Рико и других стран, а список победителей опубликован на сайте биеннале. Обладательницей Гран-при в этом году стала Мария Названова из Москвы, - сообщает РИА "Дагестан".

Однако на этом работа выставок не закончена – они будут проходить до конца лета. А уже осенью в Дагестанском музее изобразительных искусств им. П. Гамзатовой в рамках биеннале пройдет выставка победителя биеннале 2024 года Михаила Верхоланцева (Москва), говорится в сообщении.

Напомним, выставка проводится творческим объединением "ДаГраф" и центром культурных инициатив "Зирихгеран".
 

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