В Агдамском районе потушен масштабный пожар

Азербайджанские огнеборцы справились с масштабным пожаром в Агдамском районе Карабаха, пылавшем в течение четырех дней – тем самым они перекрыли доступ огня к соседним территориям района.

Азербайджанские спасатели потушили масштабные ландшафтные пожары, пылавшие вблизи сел Кенгерли и Паправенд Агдамского района, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) страны.

"Благодаря необходимым и неотложным мерам, принятым силами Государственной службы пожарной охраны МЧС, пожары, произошедшие на указанных территориях, были потушены, предотвращено их расширение и распространение на прилегающие территории"

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Тушение огня, пылавшего в течение четырех суток, осложняли два фактора: во-первых, пожары пылали на еще не разминированных территориях, что серьезно затрудняло подъезд к очагам специальных средств пожаротушения, передает АЗЕРТАДЖ.

Свою лепту в процесс внесла и погода: в эти дни на территории страны установился сильный ветер, который лишь раздувал вот-вот укрощенное пламя.