Поиски пропавших иностранных альпинистов возобновили в Кабардино-Балкарии

Группа из семи иностранных альпинистов совершала восхождение на Эльбрус в субботу. Трое из них погибли, двум удалось спастись. В понедельник спасатели возобновили поиски оставшихся участников группы.

В Кабардино-Балкарии возобновились поиски альпинистов из Боснии и Герцеговины, которые пропали при восхождении на Эльбрус. Об этом рассказали 27 июля в МЧС Кабардино-Балкарии.

"Поисковые работы на горе Эльбрус возобновлены. Привлечены 11 спасателей эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и Кавказ.РФ"

– региональное МЧС

В ходе вчерашних поисково-спасательных работ тела двух погибших на горе боснийских альпинистов спустили вниз. На период темного времени суток работы были приостановлены.

Напомним, 25 июля группа из семи человек совершала восхождение на Эльбрус. Один из альпинистов спустился с горы и рассказал, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс. метров. Позже стало известно, что они погибли. Согласно предварительной информации, все альпинисты – граждане Боснии и Герцеговины. Тела трех человек удалось обнаружить, двух человек удалось спасти. Проведению работ мешает сильный ветер.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.