Организатор штурма дворца президента в Грузии призвал соучастников признать вину

Паата Бурчуладзе приговорен к 7 годам лишения свободы по делу о штурме дворца президента в Грузии. Обращаясь к другим участникам тех событий, он призвал их признать свою вину.

Всем задержанным и обвиняемым по делу о штурме президентского дворца в Грузии в октябре 2025 года следует признать свою вину и пойти на сделку со следствием. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на страницах в социальных сетях одного из организаторов штурма Пааты Бурчуладзе.

Вместе с Муртазом Зоделава, Ираклием Надирадзе и Паатой Манджгаладзе его приговорили к 7 годам лишения свободы. Всего же по делу о штурме было задержано 64 человека.

"Почти десятимесячным незаконным заключением мы доказали наше единство и несгибаемость. Это уже часть истории. Сегодня же для продолжения борьбы важно быть на свободе. Эту возможность нужно использовать"

– Паата Бурчуладзе

На данный момент различные сроки заключения по данному делу получили примерно 20 человек. Примерно такое же количество граждан заключили процессуальные соглашения со следствием и граждан вышли на свободу. Им дали условные сроки.