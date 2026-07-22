Два иностранных альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус

В Кабардино-Балкарии во время восхождения на Эльбрус погибли два альпиниста. Об этом сказано в сообщении, распространенном Следственным управлением СКР по республике.
В субботу, 25 июля, группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. В правоохранительных органах КБР рассказали, что речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.
"В какой-то момент один из них спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс метров. по имеющимся сведениям, они погибли"
– СУ СКР по КБР
Спасатели уже обнаружили тела погибших.
"Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям"
– пресс-служба ведомства
Позже стало известно, что спасатели нашли живым еще одного участника группы.
Поиски троих альпинистов продолжаются. Их ищут 16 спасателей.