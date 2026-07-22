Два иностранных альпиниста погибли при восхождении на Эльбрус

В СУ СКР по КБР сообщили о смерти двух иностранцев на Эльбрусе. Они совершали восхождение на гору в составе группы из семи человек.

В Кабардино-Балкарии во время восхождения на Эльбрус погибли два альпиниста. Об этом сказано в сообщении, распространенном Следственным управлением СКР по республике.

В субботу, 25 июля, группа из семи человек осуществляла восхождение на Эльбрус. В правоохранительных органах КБР рассказали, что речь идет о туристах из Боснии и Герцеговины.

"В какой-то момент один из них спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс метров. по имеющимся сведениям, они погибли"

– СУ СКР по КБР

Спасатели уже обнаружили тела погибших.

"Тела двух альпинистов находятся на седловине горы Эльбрус на высоте 5350 метров и будут эвакуированы по погодным условиям"

– пресс-служба ведомства

Позже стало известно, что спасатели нашли живым еще одного участника группы.

Поиски троих альпинистов продолжаются. Их ищут 16 спасателей.