Иран и Оман достигли прогресса в диалоге по Ормузскому проливу

В МИД Ирана подвели итоги нескольким раундов переговоров с Оманом, посвященных судоходству в Ормузском проливе. В ведомстве отметили, что они получились полезными.

Иран и Оман добились прогресса в переговорах по судоходству в Ормузском проливе. Об этом сказано в сообщении, распространенном 26 июля МИД Ирана.

В ведомстве отметили, что в пятницу и субботу в Тегеране состоялось несколько раундов переговоров между заместителями глав МИД двух стран, на которых обсуждались общие принципы и практические механизмы для управления безопасным судоходством в Ормузском проливе.

"Багаи (официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи – прим. ред) подчеркнул, что переговоры были полезными"

– МИД Ирана

При этом представитель внешнеполитического ведомства отметил, что ситуация с движением по Ормузскому проливу пока остается прежней. Сейчас там действуют ограничения на движение судов, введенные Ираном, а Соединение Штаты осуществляют блокаду иранских портов.

Багаи также рассказал, что оманская делегация покинула столицу Ирана накануне, однако стороны продолжают консультации.

Напомним, 8 июля президент США Дональд Трамп объявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном, достигнутое в ночь с 17 на 18 июня, больше не действует. После этого военные США провели серию атак на Исламскую Республику. В центральном командовании ВС США объяснили, что пошли на это в ответ на действия Ирана против торговых судов, пытавшихся пересечь Ормузский пролив. Иран ответил ударами по базам США, расположенным в странах Ближнего востока, и закрыл Ормуз.