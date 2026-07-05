Экспорт грузинских улиток в 2026 году подскочил на 149%

В 2026 году Грузия продолжает наращивать экспорт улиток за рубеж, заработав на поставках за первое полугодие более $2 млн, что на 149,2% больше прошлогодних показателей.

Грузия в январе-июне 2026 года экспортировала 711,1 т улиток на общую сумму $2,07 млн. Об этом сообщает Национальная служба статистики страны.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт моллюсков увеличился на 149,2% в денежном выражении и на 99% по объему.

В текущем году грузинская продукция экспортировалась в Турцию и Францию. Крупнейшим направлением стала Турция, закупившая 584 т улиток на $800,3 тыс. Во Францию отправили 127,1 т продукции стоимостью $1,2 млн.

На фоне стабильного роста зарубежных продаж общий объем поставок по итогам 2025 года составил 571 т на $2,6 млн, в 2,1 раза превысив показатель 2024 года, при этом отправка грузинских улиток на рынок ЕС официально разрешена с декабря 2021 года.

Выращивают моллюсков преимущественно на западе Грузии, в крае Самегрело-Верхняя Сванетия. Там с 2017 года при поддержке государства работает одна из крупнейших ферм страны — предприятие "Нади групп" в селе Ахали Хибула ежегодно производит около 50 т продукции.

Отметим, что в Грузии эта отрасль получает активную государственную поддержку. На создание и развитие улиточных хозяйств власти выдали 38 кредитов на общую сумму более 10 млн лари (около $3,8 млн).