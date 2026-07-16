Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" начало чемпионат России победой в Воронеже

Махачкалинское "Динамо" начало чемпионат России победой в Воронеже
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Динамо" Махачкала переиграл в субботу на выезде воронежский "Факел". Победу гостям принес точный удар защитника Александра Сандрачука.

Футбольный клуб "Динамо" Махачкала одержал в гостях волевую победу над "Факелом" в рамках 1-го тура чемпионата России сезона 2026/27.

Игра проходила в Воронеже и завершилась в пользу гостей со счетом 2:1.

Первый мяч в игре был забит на 21-й минуте – отличился полузащитник воронежской команды Вячеслав Якимов. На 30-й минуте динамовцы восстановили статус-кво благодаря автоголу полузащитника "Факела" Юрия Журавлева, а на 79-й минуте защитник Александр Сандрачук отправил второй мяч в сетку ворот хозяев поля, принеся своей команде победу.

Во 2-м туре "Динамо" сыграет дома с московским "Локомотивом". Игра пройдет 1 августа. Начало – в 18:30.

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