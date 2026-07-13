"Ахмату" запретили регистрировать новых футболистов

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила грозненскому футбольному клубу "Ахмат" регистрировать новых футболистов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций.
Причины такого решения не сообщаются. Известно лишь, что запрет начал действовать с 14 июля.
Комментируя случившееся, генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненская команда планирует обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает ТАСС.
"Спортивной составляющей в этом решении нет. Был создан центр для выплат по солидарным взносам, где нам из-за санкций не открывают счета, и, соответственно, мы оплатить ничего не можем. На все наши обращения ФИФА, как страус с головой в песке, не отвечает и механизма для решения этого вопроса тоже не предлагает"
– Ахмед Айдамиров
Напомним, сезон 2025/26 клуб из Грозного завершил на 9-й месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 37 очков.