Вестник Кавказа

"Ахмату" запретили регистрировать новых футболистов

"Ахмату" запретили регистрировать новых футболистов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство "Ахмата" намерено обжаловать запрет на регистрацию новых футболистов. Последним на данный момент приобретением грозненцев стал голкипер Расул Мицаев.

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила грозненскому футбольному клубу "Ахмат" регистрировать новых футболистов. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте Международной федерации футбольных ассоциаций.

Причины такого решения не сообщаются. Известно лишь, что запрет начал действовать с 14 июля.

Комментируя случившееся, генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров сообщил, что грозненская команда планирует обжаловать решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде (CAS), передает ТАСС.

"Спортивной составляющей в этом решении нет. Был создан центр для выплат по солидарным взносам, где нам из-за санкций не открывают счета, и, соответственно, мы оплатить ничего не можем. На все наши обращения ФИФА, как страус с головой в песке, не отвечает и механизма для решения этого вопроса тоже не предлагает"

– Ахмед Айдамиров

Напомним, сезон 2025/26 клуб из Грозного завершил на 9-й месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 37 очков.

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