Форвард сборной ЮАР Эвиденс Макгопа может продолжить карьеру в Азербайджане. Он сыграл во всех четырех матчах национальной команды на ЧМ-2026.

Азербайджанский футбольный клуб "Нефтчи" проявляет интерес к нападающему сборной ЮАР Эвиденсу Макгопе. Об этом сообщают азербайджанские средства массовой информации.

В настоящее время 26-летний форвард защищает на родине цвета "Орландо Пайретс". Стороны уже провели переговоры по поводу потенциального трансфера. Переход может быть оформлен в ближайшее время.

В прошлом сезоне Макгопа провел за "Орландо Пайретс" 24 матча в чемпионате ЮАР, отметившись шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Форвард сыграл за сборную во всех матчах на проходящем в настоящее время чемпионате мира.